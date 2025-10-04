Сподели close
67 литра на квадратен метър са падналите валежи във Варна. В община Белослав са регистрирани 91 литра, но няма бедстващи хора и щети, предаде БНР.

Паднали дървета са отстранени по пътя между селата Манастир и Добрина, община Провадия.

Отводнена е улица в община Девня, екипи са помагали за отпушване на канали в община Долни чифлик.

Пълната прогноза за уикенда вижте тук. 