67 литра на квадратен метър са падналите валежи във Варна. В община Белослав са регистрирани 91 литра, но няма бедстващи хора и щети, предаде БНР.Паднали дървета са отстранени по пътя между селата Манастир и Добрина, община Провадия.Отводнена е улица в община Девня, екипи са помагали за отпушване на канали в община Долни чифлик.