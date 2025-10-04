ЗАРЕЖДАНЕ...
67 литра на квадратен метър са падналите валежи във Варна
Паднали дървета са отстранени по пътя между селата Манастир и Добрина, община Провадия.
Отводнена е улица в община Девня, екипи са помагали за отпушване на канали в община Долни чифлик.
Пълната прогноза за уикенда вижте тук.
