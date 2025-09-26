Сподели close
Варненският административен съд насрочи дата за открито съдебно заседание по жалба срещу решение на РИОСВ, касаеща строителството на 17-етажен блок в кв. "Изгрев“. Заседанието ще се проведе на 28.10.2025 г. от 14:00 ч.

Делото бе образувано по жалба срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), съгласно което за инвестиционното предложение за "Изграждане на с17-етажна жилищна сграда“ в землище на квартал "Изгрев“ не е необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Жалбоподателите оспорват това решение като немотивирано и нарушаващо техните права на здравословна и благоприятна околна среда. Аргументите им са свързани с твърдения за екологична заплаха, унищожаване на зелени площи, свлачищен риск и други. Настоява се проектът да бъде спрян, докато не се извърши пълна и адекватна оценка на въздействието му върху околната среда.

Съдът констатира, че жалбата е била подадена едновременно и до Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Поради това, съдът задължава МОСВ в 7-дневен срок да уточни дали е постановил акт по жалбата.

