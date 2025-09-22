Сподели close
Нейното приключение започва на 1 януари, когато сама и само с две раници багаж, се качва на 18-часов полет от Истанбул до Буенос Айрес, за да прекара 7 месеца в Южна Америка.

Хиляди хора следяха приключенията на Стефи ден след ден в нейния youtube канал "Около света със Стефи" .Пеша до Мачу Пикчу, на палатка в Патагония, посещение на действаща мина в Боливия, на сватба в Еквадор, ледници и върхове, през пустини и солници, джунгли и мегаполиси, океани и столици - са само част от изживяванията на дигиталния номад Стефи, която през всичките 7 месеца не спира да работи активно и да доказва, че всичко е възможно.

"Южна Америка е за приключенци, които са отворили сърцето си за нови изживявания и невероятни емоции.", казва Стефи вече на родна земя.

След Южна Америка, тя пристига във Варна, за да представи и своята първа книга събрала най-интересното от изминалите 7 месеца. Варненци ще могат да се срещнат със Стефи на 2 октомври, от 19 часа в Социалната чайна. 

