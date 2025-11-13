90% от шофьорите във Варна не искат да продават билети в градския транспорт
"Аз съм шофьор, от 25 години съм в градския транспорт, почти никой не е съгласен да продава билети. Дори има колеги, които казаха, че директно ще напуснат, ако това стане факт, подчерта Генчо Генчев. Да се помисли, преди да бъде подписан рамковият договор между ТАСРУД и "Градски транспорт", призова Генчев. Той определи предложението за продажба на билети като минус за шофьорите. Малки разписания, отвличания на вниманието - те всеки ден ще трябва да се отчитат. За да се улесни работата им, трябва да има бус ленти, за да няма кой да им пречи, заяви Генчев.
От медиите и от социалните мрежи разбрахме за предложението билети в градския транспорт да се продават и от шофьорите, подчерта Теменужка Петрова. Тази тема е изключително болезнена за водачите на автобуси и тролейбуси, коментира още тя. Петрова каза, че темата трябва да се обсъди с председателя на Общинския съвет. Страхуват се хората да продават билети, обобщи Теменужка Петрова.
