Подължава акцията по издирването на 92-годишния Димитър Димитров и днес.

Припомняме, че възрастният мъж е в неизвестност от 25 април, когато е излязъл от дома си. Към момента, той е издирван от доброволци и полиция в местността "Крушките" край Варна, където се смята, че се е загубил.

Мъжът сам е подал сигнал към 112, за да поиска помощ, но не е могъл да обясни къде се намира.

Димитър е с деменция.

Всеки, който желае да се включи в акцията по издирването на възрастния мъж, може да го направи и днес. За повече информация относно организацията на спасителните действия тел: 0895012801.