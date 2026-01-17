АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
Това пише Владислав Николов от благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам“, известна във Варна, със събиране на капачки и парични дарения в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.
Ето какво допълва той. Публикуваме текста му без редакторска намеса:
Ние от благотворителна кампания azviarvamipomagam.bg взехме много важно и силно решение в подкрепа на хиляди бебета и сега съм пред Вас заедно с Валентина К. Иванова, която е административен директор на СБАГАЛ ВАРНА и заедно една невероятно силна жена, помогнала в толкова много каузи, че всеки я познава с добро! А да не говорим, че благодарение на Валя, Radina Velcheva от фондация "Искам бебе" във Варна се раждат все повече бебета! Поклон!
Важно!!!
Във връзка със стотиците съобщения, коментари и обаждания, които ни изпращате с въпроси къде да си предадете стотинките и монетите Ви обявяваме, че може да го направите във фоайето на АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов " Варна ! Действайте!
Ние от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам, които сме дарили на тази болница в последните 10 години първата й уникална чисто нова детска/неонатална линейка, кувьози, медицински апаратури, оборудване и много други техники за стотици хиляди левове обявяваме официалната си подкрепа отново към цялото ръководство и всички специалисти, които работят там спасявайки хиляди бебета!
Всеки от Вас може да занесе събраните български стотинки и монети от 2 лв, 1 лв, 0,50 лв, 0,20 лв и т.н във фоайето на болницата, която се намира на бул. Цар Освободител № 150!
Заслужава си! Всяка стотинка спасява животи!
Това е силата на доброто! Обединението!
Продължаваме обединени!
Припомняме, че АГ болница - Варна може да бъде подпомогната и чрез банково дарение.
