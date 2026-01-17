Сподели close
Стотинкиииии в помощ на хиляди бебета!!! Кой каза че има още стотинки за предаване??? Споделете и помогнете! Молим Ви! Имате ли още български стотинки и монети за предаване ??? Има къде да ги предадете за добро и в помощ на бебетата!!!

Силни сме, защото сме заедно!

Това пише Владислав Николов от благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам“, известна във Варна, със събиране на капачки и парични дарения в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.

Ето какво допълва той. Публикуваме текста му без редакторска намеса:

Ние от благотворителна кампания azviarvamipomagam.bg взехме много важно и силно решение в подкрепа на хиляди бебета и сега съм пред Вас заедно с Валентина К. Иванова, която е административен директор на СБАГАЛ ВАРНА и заедно една невероятно силна жена, помогнала в толкова много каузи, че всеки я познава с добро! А да не говорим, че благодарение на Валя, Radina Velcheva от фондация "Искам бебе" във Варна се раждат все повече бебета! Поклон!

Важно!!!

Във връзка със стотиците съобщения, коментари и обаждания, които ни изпращате с въпроси къде да си предадете стотинките и монетите Ви обявяваме, че може да го направите във фоайето на АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов " Варна ! Действайте!

Ние от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам, които сме дарили на тази болница в последните 10 години първата й уникална чисто нова детска/неонатална линейка, кувьози, медицински апаратури, оборудване и много други техники за стотици хиляди левове обявяваме официалната си подкрепа отново към цялото ръководство и всички специалисти, които работят там спасявайки хиляди бебета!

Всеки от Вас може да занесе събраните български стотинки и монети от 2 лв, 1 лв, 0,50 лв, 0,20 лв и т.н  във фоайето на болницата, която се намира на бул. Цар Освободител № 150!

Заслужава си! Всяка стотинка спасява животи!

Това е силата на доброто! Обединението!

Продължаваме обединени!

Припомняме, че АГ болница - Варна може да бъде подпомогната и чрез банково дарение. 