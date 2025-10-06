СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ Варна стартира Скринингови прегледи и изследвания за злокачествени новообразувания на маточната шийка, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021-2025 г. (приета с Решение № 552 на Министерския съвет от 2021 г., изм. и доп. с Решение № 379 на Министерския съвет от 2024 г.).Ракът на маточната шийка е определен като рак на младите, защото заема второ място по честота на злокачествени заболявания сред жените на възраст между 15 и 44 години. Скринингът има за цел да обхване лица в здрава популация, които са изложени на по-висок риск от здравословен проблем или състояние, така че да може да се предложи ранно лечение или интервенция. Кампанията цели да подобри здравето и здравните резултати на изследваните лица.Целева група са жени на възраст от 20 до 49 г. вкл., независимо от здравноосигурителния им статус.Скринингът (конвенционална цитонамазка) е напълно безплатен и се осъществява от висококвалифицирани лекари акушер-гинеколози в СБАГАЛ Варна за 700 жени, независимо от здравноосигурителния им статус и фамилната обремененост.Последващо интерпретиране на резултата се извършва от специалист по клинична патология и класификация по Папаниколау.Срок на програмата: 10.10.2024 - 28.11.2024 г. Записването се осъществя на следните телефони от 13:00 – 16:00 ч: Й. Стефанова 052/613 792, С. Неделчева 052/ 634 131, И. Иванова 052/ 613 794.