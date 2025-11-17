По повод днешния световен ден на недоносеното бебе – 17 ноември, СБАГАЛ - Варна (АГ болница) организира семинар на тема Всичко за недоносеното бебе от болницата до необходимата грижа след изписването, у дома.Преждевременното раждане е съпътствано от множество особености, които е добре да се вземат предвид в контекста на грижите за недоносеното бебе. Важна е специфичната грижа за малките герои, които са родени преждевременно, без това да звучи притеснително за младите семейства.На семинара ще получите информация относно спецификите в развитието на недоносеното бебе след раждането, необходимостта от набор от грижи и консултации с различни специалисти в първите месеци след раждането. Това е така, защото недоносените бебета са родени, преди да е завършило напълно вътреутробното им развитие.Лектори:- лекар неонатолог д-р Симеона Живкова- акушерка интензивно неонатологично отделение при СБАГАЛ Варна, консултант по кърмене, специализант Кърмене, Здравословно и диетично хранене - Фаня Кючюн.Д-р Симеона Живкова е специалист Неонатология и отдава своето внимание и професионална грижа на недоносените с професионализъм и всеотдайност. В навечерието на 19 октомври – Деня на българския лекар и празника на Св. Йоан Рилски Чудотворец, д-р Симеона Живкова бе отличена от Българския лекарски съюз за изключителен принос и човечност - Специално отличие за "Професионална отдаденост“.Акушерка Кючюн има дългогодишен опит в грижата на недоносените бебета в интензивен неонатологичен сектор и ще сподели различни практични съвети и препоръки относно грижата за недоносените бебета след раждането, както и насоки за тяхното проследяване и грижа у дома, след изписването.Заявяване за участие след предварително записване на телефон 0894 35 46 25. Местата са ограничени, само след предварително записване!!! Записалите се ще имат възможност да задават персонално въпроси на лектора.По-желание може да носите маски, защото сте външни посетители за лечебното заведение и е необходимо да пазите себе си и нашите пациенти, предвид сезона с повишена заболеваемост с различни заболявания!!! Събитието се осъществява с подкрепата на Vitabiotics Bulgaria и BioGaia Bulgaria.