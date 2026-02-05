АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов " Варна се обърна към варненци с важна молба.Публикуваме обръщението на болничното заведение без редакторски промени от страна наТри бебета ...Три малки живота, които се борят!Родени твърде рано ...Само 600-700 гр.В момента те са в Неонатологията на СБАГАЛ — мястото, където има знания, апаратура и хора с огромни сърца.За да могат тези грижи да продължават все така адекватно, имаме нужда от средства за подмяна на газовата инсталация в отделението. Това не е просто подмяна — това е сигурност, въздух и живот за най-малките ни пациенти.Всяка стотинка е помощ!Всяко споделяне е надежда!Заедно, Аз Вярвам и ПомагамВъв фоайето на болницата има разположена кутия за дарения (денонощно) , където може да дарите останали Ви български пари!Благодарим!Дарителска сметка:IBAN: BG47BPBI88981029287102BIC: BPBIBGSFБанка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/ ПОЩЕНСКА БАНКАСБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна