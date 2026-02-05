Сподели close
АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов " Варна се обърна към варненци с важна молба.

Публикуваме обръщението на болничното заведение без редакторски промени от страна на Varna24.bg: 

Три бебета ...

Три малки живота, които се борят!

Родени твърде рано ...

Само 600-700 гр.

В момента те са в Неонатологията на СБАГАЛ — мястото, където има знания, апаратура и хора с огромни сърца.

За да могат тези грижи да продължават все така адекватно, имаме нужда от средства за подмяна на газовата инсталация в отделението. Това не е просто подмяна — това е сигурност, въздух и живот за най-малките ни пациенти.

Всяка стотинка е помощ!

Всяко споделяне е надежда!

Заедно, Аз Вярвам и Помагам

Във фоайето на болницата има разположена кутия за дарения (денонощно) , където може да дарите останали Ви български пари!

Благодарим!

Дарителска сметка:

IBAN: BG47BPBI88981029287102

BIC: BPBIBGSF

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/ ПОЩЕНСКА БАНКА

СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна