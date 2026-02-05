АГ болницата във Варна с молба: Всяка стотинка е помощ!
Публикуваме обръщението на болничното заведение без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
Три бебета ...
Три малки живота, които се борят!
Родени твърде рано ...
Само 600-700 гр.
В момента те са в Неонатологията на СБАГАЛ — мястото, където има знания, апаратура и хора с огромни сърца.
За да могат тези грижи да продължават все така адекватно, имаме нужда от средства за подмяна на газовата инсталация в отделението. Това не е просто подмяна — това е сигурност, въздух и живот за най-малките ни пациенти.
Всяка стотинка е помощ!
Всяко споделяне е надежда!
Заедно, Аз Вярвам и Помагам
Във фоайето на болницата има разположена кутия за дарения (денонощно) , където може да дарите останали Ви български пари!
Благодарим!
Дарителска сметка:
IBAN: BG47BPBI88981029287102
BIC: BPBIBGSF
Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/ ПОЩЕНСКА БАНКА
СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна
