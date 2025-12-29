По информация на Агенция "Пътна инфраструктура“ температурите в страната са между -4° и +14°, времето е предимно ясно, но с вятър в почти всички области. Пътните настилки са мокри, а по усойните места – частично заледени, като движението се извършва при зимни условия.Въвежда се временна забрана за движение на МПС над 12 тона по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ и "Хемус“ в участъка от София до пътен възел "Дерманци“:30 декември 2025 г. – от 14:00 до 20:00 ч. в посока Бургас, Благоевград и Варна;4 януари 2026 г. – от 12:00 до 20:00 ч. в посока София.Забраната не важи за пътна помощ, обществен превоз на пътници, превоз на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим, както и за екарисажни камиони (с изключения според конкретната магистрала).По АМ "Тракия“, АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“ има редица участъци с ремонтни дейности, стеснения на ленти, ограничена скорост и временна организация на движението, като в повечето зони е въведено движение с повишено внимание.По АМ "Черно море“ и АМ "Европа“ към момента няма въведени ограничения.Затворени за всички МПС остават Върбишкият и Златишкият проход.С ограничения за тежкотоварни автомобили са още Троянският, Котленският, Айтоският, Петрохан, Вратник, Дюлински, Пампорово, Твърдишки и Шипка, като допустимата маса варира между 3,5 и 20 тона в зависимост от прохода.От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да следят актуалната пътна обстановка.