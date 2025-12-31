Времето над страната е предимно ясно на места до слънчево. Слаб до умерен вятър духа в област Варна. Температурите са в интервала от -10° С до +5°С. Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха от АПИ.Движението по АМ "Хемус“ в участъка п.в. "Слънчево“ – п.в. "Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.Ремонтни дейности се извършват по път III-208. Движението в района на п.в. "Провадия“ от км 7+547 до км 7+777 се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния“. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч.Движението по път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.Движението по път III-9044 кръстовище с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) – кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободната от ремонтни дейности пътна лента.