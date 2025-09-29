ЗАРЕЖДАНЕ...
Абсолвентите на Факултета по дентална медицина към МУ-Варна получиха дипломите си
Ректорът проф. д-р Димитър Райков приветства младите дентални лекари: "Дипломата, която получавате днес, е символ на Вашите упоритост, отдаденост и воля. Зад нея стоят безсънни нощи, изпитания и много труд, но и стремеж да станете част от една благородна и хуманна професия. Денталната медицина днес е свят на иновации и високи технологии. Но тя е и призвание, което изисква човечност, етика и милосърдие. Помнете, че зад всяка усмивка, която връщате, стои една човешка съдба“. Ректорът пожела на абсолвентите здраве, вдъхновение и никога не забравят, че имат професия, която връща надеждата.
От името на своите колеги д-р Мария Дачева благодари на академичното ръководство и на преподавателите за всеотдайността, споделените знания и опит. "Нека този ден бъде символ на едно ново начало – начало на път, в който ще носим достойно титлата "лекар по дентална медицина“, ще се стремим към непрекъснато усъвършенстване, ще пазим високите стандарти на професията и ще допринасяме за развитието на медицината и обществото“, обърна се тя към своите колеги.
Специален плакет получи д-р Петя Стоянова, председател на Студентския съвет на Медицински университет – Варна в периода 2023–2025 г. - за енергията, инициативността и личния пример, с които остави трайна следа в студентската общност. Награди за активна спортна дейност получиха д-р Карла Флуг, д-р Нурай Ниязиев, д-р Патрик Креймборг, д-р Пламен Петков и д-р Влад Михайлов.
В празничната програма музикални поздрави към абсолвентите отправи Християна Наковска, студентка IV курс във Факултета по дентална медицина при МУ – Варна.
