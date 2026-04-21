Жители на "Цветен квартал" - Варна сигнализираха за проблем свързан с предстоящ строеж, който предстои да бъде издигнат непосредствено до блоковете им.

Хората разказват казуса:

Пишат ви живущите от Цветен квартал - Варна.

На ъгъла между улица "Роза" и булевард "Васил Левски" започна поставяне на заградителни пана във връзка започване на предстоящ строеж на жилищна кооперация.

В резултат на поставянето на паната, стана невъзможно придвижването на живущите в квартала, по пътеката, която свързва булеварда с вътрешната част на квартала към улица "Момина Сълза". Пътеката, изградена при разширяването на булевард Левски, е основното съоръжение, което осигурява безопасен достъп на майки с колички, възрастни хора, хора с увреждания и други граждани до ул. "Момина Сълза", ул. "Люляк" и вътрешните части на квартала.

От приложения снимков материал и видеото, може да видите, че също така е невъзможно минаването между входове 8 и 10 на ул. "Момина сълза", което осигуряваше и достъп до паркинга на ул. "Роза". Обръщаме внимание, че заградителните пана, освен че възпрепятстват движението на живущите, се намират изключително близко отстояние от самите блокове и балкони на живущите.

Бихме искали да отбележим че след временно премахване на част от паната, същите отново бяха монтирани днес, 20 април, на следващия ден след проведените парламентарни избори. Не бихме искали да вярваме, че причината за това развитие е политическа. Молим, отговорните институции да влязат в прерогативите си и да осигурят разумно разрешение на този казус, зачитайки както интересите на жителите и гостите на квартала, така и на частния инвеститор. Запазваме си правото за всички последващи действия, съгласно закона.

Писмото е получено на редакционната ни поща. Varna24.bg публикува сигнала без редакторски промени.

Пред репортер на медията ни, жител обясни, че в момента преминаване става по два начина или трябва да пропълзиш под терасите, или от другата страна на бъдещия строеж, където има разстояние около 20-см и можеш да минеш, ако плътно опреш гръб в блока.

