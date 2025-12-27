Във връзка с подготовката за преминаване към еврото, от днес започва поетапна техническа адаптация на машините за продажба на билети (МПБ), разположени както в превозните средства, така и на спирките на обществения градски транспорт на територията на община Варна. Поради извършваните технически дейности ще има временно затруднение при закупуването на билети от тези устройства.С цел улеснение на пътниците се препоръчва използването на мобилното приложение TicketVarna за закупуване на превозни документи, както и закупуването и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.От 1 януари 2026 г. машините за продажба на билети ще приемат единствено евро монети и евро центове, като плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.В духа на празничното посрещане на Новата 2026 година, на 31 декември 2025 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч. градският транспорт на територията на община Варна ще бъде напълно безплатен, за да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства.