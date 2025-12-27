Адаптират машините за билети за градския транспорт към еврото
С цел улеснение на пътниците се препоръчва използването на мобилното приложение TicketVarna за закупуване на превозни документи, както и закупуването и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.
От 1 януари 2026 г. машините за продажба на билети ще приемат единствено евро монети и евро центове, като плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.
В духа на празничното посрещане на Новата 2026 година, на 31 декември 2025 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч. градският транспорт на територията на община Варна ще бъде напълно безплатен, за да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства.
