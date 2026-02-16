Вчера - 15 февруари 2026 г., съдиите от Административния съд във Варна отбелязаха 19-ата годишнина от встъпването си в длъжност.Преди 19 години се създават административните съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища в страната. Влиза в сила новият Административнопроцесуален кодекс (12.07.2006 г.), който има като задача да осъвремени нормативната регламентация на съда и да създаде регионални съдилища, които да разглеждат административните дела като първа инстанция. Въз основа на кодекса са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд – Варна, който е вторият по големина сред новосъздадените административни съдилища в страната.Преди 19 години на 15 февруари, след проведен национален конкурс, в Административен съд - Варна полагат клетва и встъпват в длъжност 33-ма съдии.От 1 март 2007 г. стартира правораздаването в административните съдилища. Чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата.Ключови моменти от историята на Административния съд във Варна:Основи (1878-1880): Първият административен съд във Варна след Освобождението е изграден през 1878 г. под ръководството на Д. Икономов, но е ликвидиран през юни 1880 г.Съвременен етап (2007): В съответствие с новия Административнопроцесуален кодекс (АПК), Административен съд – Варна започва функционирането си като независим съд, разглеждащ административни спорове.Развитие: Съдът се утвърждава като важна институция за контрол на законосъобразността на административните актове в региона, разположен на ул. "Никола Вапцаров" № 3А.През годините съдът активно участва в образователни инициативи и симулативни процеси, насочени към студенти и ученици."Честит 19-и рожден ден на Административен съд – Варна!Вярвам, че професионализмът и почтеността на всеки един от нас са основата, върху която градим доверието в административното правораздаване. Нека продължим да работим със същото достойнство за утвърждаване на правовия ред и авторитета на нашия съд.Благодаря Ви за професионализма и енергията, които влагате в общата ни кауза.Уважаеми колеги, бъдете здрави, вдъхновени и непоколебими в своята важна мисия.Честит празник!“, поздрави колегите си Елена Янакиева, председател на Административен съд - Варна.