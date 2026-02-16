Административният съд във Варна отбеляза важна дата от историята си
©
Преди 19 години се създават административните съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища в страната. Влиза в сила новият Административнопроцесуален кодекс (12.07.2006 г.), който има като задача да осъвремени нормативната регламентация на съда и да създаде регионални съдилища, които да разглеждат административните дела като първа инстанция. Въз основа на кодекса са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд – Варна, който е вторият по големина сред новосъздадените административни съдилища в страната.
Преди 19 години на 15 февруари, след проведен национален конкурс, в Административен съд - Варна полагат клетва и встъпват в длъжност 33-ма съдии.
От 1 март 2007 г. стартира правораздаването в административните съдилища. Чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата.
Ключови моменти от историята на Административния съд във Варна:
Основи (1878-1880): Първият административен съд във Варна след Освобождението е изграден през 1878 г. под ръководството на Д. Икономов, но е ликвидиран през юни 1880 г.
Съвременен етап (2007): В съответствие с новия Административнопроцесуален кодекс (АПК), Административен съд – Варна започва функционирането си като независим съд, разглеждащ административни спорове.
Развитие: Съдът се утвърждава като важна институция за контрол на законосъобразността на административните актове в региона, разположен на ул. "Никола Вапцаров" № 3А.
През годините съдът активно участва в образователни инициативи и симулативни процеси, насочени към студенти и ученици.
"Честит 19-и рожден ден на Административен съд – Варна!
Вярвам, че професионализмът и почтеността на всеки един от нас са основата, върху която градим доверието в административното правораздаване. Нека продължим да работим със същото достойнство за утвърждаване на правовия ред и авторитета на нашия съд.
Благодаря Ви за професионализма и енергията, които влагате в общата ни кауза.
Уважаеми колеги, бъдете здрави, вдъхновени и непоколебими в своята важна мисия.
Честит празник!“, поздрави колегите си Елена Янакиева, председател на Административен съд - Варна.
Още от категорията
/
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евробанкноти са образувани във Варна
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.