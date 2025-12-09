Административният съд - Варна прекрати производството по адм. дело №1942/2025 г., образувано по жалба на "Амура сити“ ЕООД срещу Заповед №Г-109/14.03.2007 г. на зам.-кмета на Община Варна. С нея е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за шест урегулирани поземлени имота със смесено предназначение, находящи се в район "Младост“.Жалбоподателят оспори плана с мотивите, че той нарушава Закона за устройство на територията (ЗУТ). Според него достъпът до имота му е ограничен, посредством т.нар. "частни улици“. За преценка на спора съдът назначи служебна съдебно-техническа експертиза.Експертизата установи, че планът предвижда транспортен и пешеходен достъп до имотите на жалбоподателя. Регулацията обаче все още не е изпълнена на терен, тъй като имотите за улиците не са отчуждени и не са преминали в публична общинска собственост.Въз основа на изложеното, съдът прекрати производството, поради липса на правен интерес за разглеждане на жалбата. В мотивите за определението си сочи, че самият оспорван ПУП е благоприятен за инвеститора, тъй като осигурява достъп до имотите му. Съдът отхвърли тезата, че забавянето на отчуждаването от страна на общината прави плана нищожен, тъй като той само урежда възможността за изграждане на улици, но не налага конкретни срокове за това. Отчуждителната процедура е отделен административен процес, а за защита на правата си, относно бъдещо строителство, жалбоподателят може да използва други законови механизми. Основание за нищожност би било само, ако регулацията е фактически неосъществима, което по делото не е установено.На това основание Административният съд - Варна остави жалбата без разглеждане и прекрати производството по делото, оставяйки в сила административния акт от 2007 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок.