Административният съд във Варна отчете своя екологичен принос през 2025 г., като продължи ангажимента си към устойчивото социално развитие и гражданска отговорност.Правораздавателната институция се включи активно в кампанията "Лист по лист“, успявайки да събере и предаде за рециклиране хартия. Този конкретен акт има измерими ползи за околната среда, еквивалентни на 10 спасени дървета от изсичане, както и спестени хиляди литри вода и киловати енергия.Кампанията "Лист по лист“ се организира от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - най-старата действаща екологична организация във Варна. Инициативата се провежда вече 25 години. Освен директното въздействие върху околната среда, средствата от предадената хартия постъпват в набирателния фонд "Лист“, който се използва за подпомагане на различни природозащитни каузи и граждански инициативи в региона. Чрез това свое участие, Административен съд – Варна превърна рециклирането в конкретно дело с измерими ползи за обществото и природата.