Advance Academy ще си партнира с ВТГ "Г.С. Раковски"

© Advance Academy Най-големият и модерен IT учебен център в Източна България - Advance Academy, стартира партньорство с Варненската търговска гимназия "Георги Стойков Раковски“, научи Varna24.bg.



Това партньорство обединява опита на традиционната гимназия със знанията и опита на една от най-големите IT академии в България. Мисията на гимназията е да осъществи своя принос за формирането на българското общество като "общество на знанието“, което пряко съвпада с мисията на Advance Academy.



Варненската търговска гимназия има дългогодишна репутация като предоставяща цялостно образование на своите ученици, като съвременната визия на гимназията се оформя чрез формулата авторитет, конкурентоспособност и традиции.



Гимназията и Академията вече са работили заедно. Advance Academy взе участие като фирма ментор на учениците от паралелката "Икономика и мениджмънт“ по случай участието им в ежегодния конкурс на УТФ "Млад Предприемач“. След провеждането на конкурса през месец април, 2022г., учениците спечелиха първо място за най-добра презентация. Те трябваше да презентират на английски език и да се надпреварват с ученици от 5 държави и над 50 училища. Advance Academy продължава менторството си за следващия випуск на ВТГ и тази година ще работи заедно с паралелката по икономика и мениджмънт и отделно ще е ментор на учениците, които ще вземат участие в конкурса "Високотехнологични решения за градове и общности" на Junior Achievements Bulgaria.



Партньорството с Варненската търговска гимназия ще се изрази в това Академията да продължи менторството си над учениците за различни състезания и проекти. Целта ѝ е да подкрепя младите и тяхното обучение и да допринася за тяхната подготовка за предстоящото им кариерно развитие в секторите на програмирането, маркетинга и дизайна.



Advance Academy е образователен START UP стартирал през 2017 година. Академията е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. В портфолиото са включени обучения за начинаещи и напреднали в няколко направления – Информационни технологии и Дигитален маркетинг, както и една от най-развитите STEM програми за деца от 1-ви до 12-ти клас. Вече 6 години се провеждат професионални обучения по Front End, Quality Assurance, PHP, Java, Дигитален маркетинг, JavaScript и други.