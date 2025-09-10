ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат: Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек си рови в телефона
"Камерите могат да издават електронни фишове и актове за установяване на административни нарушения, когато може да се отнеме свидетелство за управление на МПС. Чакам да видя първите електронни фишове и наказателни постановления. Интересно ми е каква ще бъде реакцията на съда", коментира адвокат Петър Бозов.
Статистиката показва, че чуждите граждани не се съобразяват с правилата в България, изтъкна юристът и сподели, че вижда в чужди държави доста български автомобили, които солидно превишават позволената скорост.
В правото нещата се случват бавно, правото е врата в полето
Гостът обърна внимание, че в правото едно нещо се смята за ново, когато е въведено преди по-малко от 10 години.
"Правото е жива материя и то непрекъснато трябва да се променя, когато се променят обществените отношения", посочи адв. Бозов пред Bulgaria ON AIR и добави, деянията винаги се криминализират с цел превъзпитание.
"Ефикасността работи там, където имаме много участъци с малко разстояние, за да може водачите да бъдат засичани. Надявам се още отсечки да бъдат включени, защото в противен случай това ще бъде като със стационарните камери - хората там карат бавно, на другите места хвърчат", каза още юристът.
Полицията има ресурс да контролира спазването на закона
Адв. Бозов смята, че размерът на наказанието не е определящ.
"Не знам накъде повече можем да увеличим санкциите. Когато променяш често закона, изпитваш и водачите дали го знаят. Голяма част от водачите не знаят измененията. Погрешно е да не изпитваме хората на тези промени", на мнение е той.
По думите му България е страната с една от най-големите бройки полицаи на глава от населението, но този ресурс се използва изключително погрешно.
"Пресичането, докато човек си рови в телефона, действително е опасно. Забраната е с цел да предпази пешеходците. Дали задължението ще бъде контролирано, не е от голямо значение. Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек си рови в телефона", заяви адв. Бозов.
"По отношение на електрическите тротинетки одобрявам промените, ще заработят. Служителите трябва да бъдат обучени и да прилагат мерките ефикасно. Местната власт да започне да работи в тази насока", подчерта юристът.
