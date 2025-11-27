Благомир Коцев.
"Ако Варненският окръжен съд определи по-лека мярка за кмета на Варна Благомир Коцев, това би било победа за всички граждани. Няма как резултатът от делото да е различен от това Коцев да бъде оправдан по всяко едно от повдигнатите му обвинения". Това подчерта за Радио Варна и предаването "Новият ден" Николай Владимиров, един от адвокатите на Коцев, часове преди заседанието за промяна на мярката му за неотклонение.
По думите на защитника на варненския кмет, най-адекватната мярка, която трябва да се приложи, е най-леката, предвидена в закона - подписка. Няма задължаващо действие особеното мнение на съдия Андрей Ангелов от Софийския апелативен съд, в което той кратко и ясно се обосновава защо мярка за неотклонение "Подписка" приляга най-много на Благомир Коцев, каза още Николай Владимиров.
Благомир Коцев е във Варненския затвор, а условията там са такива, каквито са условията и в другите български затвори - лоши, подчерта адвокатът. По думите му Коцев не е изказвал оплаквания и не е изисквал привилегировано отношение към себе си. Разликата тук е, че се намира на територията на родната си Варна и евентуално вижданията с неговите близки биха били доста по-лесни, но да се надяваме това да не се налага, подчерта Владимиров.
