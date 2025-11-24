Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-после Благомир Коцев предстои да бъде преместен в затвора във Варна. Оттук нататък, както знаете на 27.11 предстои делото по гледане на мярка за неотклонение. Ние считаме, че най-адекватната мярка би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - подписка. Това каза Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев, предаде "Фокус".

И допълва: "Между другото такова мнение бе застъпено още от един от съдиите в Апелативен съд - София, който излезе с особено мнение и заяви, че след запознаване с материалите единствената възможна мярка би се явила подписка.

Владимиров коментира, че тогава кметът ще бъде абсолютно свободен, без никакви ограничения.

По отношение на условията в затвора, адвокатът посочи: "Следим какви условия ще се осигурят тук. Към момента не мога да кажа какви ще са условията, но имаме уверение от администрацията, че ще са нормални".