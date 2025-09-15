ЗАРЕЖДАНЕ...
Аглика Генова и Любен Димитров откриват Европейски музикален фестивал Варна 2025
Варненската публика ще има възможността да се докосне до тяхната дълбока майсторска интерпретация на една основно френска програма. Наред с творби на Дебюси, ще бъдат представени произведения от Морис Равел и Жермен Тайефер.
Дуото предизвика международна сензация в музикалния свят през 1995 г., когато печели четирите най-престижни международни конкурса за клавирни дуа - Мюнхен (ARD), Маями (Dranoff), Токио и Калтанисета (Bellini). През годините то се налага като едно от най-търсените в световен мащаб. Техните изпълнения на най-големите концертни сцени и техните звукозаписи са изклюючително високо ценени от публиката и критиката.
"Дебюси е композитор, който изисква известна зрялост - споделя Аглика Генова за тяхната интерпретация. - При него има една дистанцираност. Емоцията не трябва да владее положението. Там всичко трябва да се наблюдава с дистанция, с много финес, нюансировка и прецизност.“
За артистите, които живеят между Хановер и Маями, завръщането в България винаги е специален момент. "Много се радваме, изключително сме щастливи, че точно във Варна, на нашето море ще отпразнуваме на българска земя нашия юбилей. С Черноморието ни свързват нашите мили родители, които, за съжаление, рано починаха. Много хубави трепети буди у нас гостуването във Варна“ - признава Любен Димитров.
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
