Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 9 октомври 2025 г. от 19:00 ч. в Градската художествена галерия на Варна, световнопризнатото клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров ще открие Европейския музикален фестивал Варна 2025 с ексклузивен концерт, посветен на техния 30-годишен творчески юбилей. Концертът във Варна ще бъде и своеобразна българска премиера на най-новия звукозаписен проект на ансамбъла - пълните събрани съчинения за клавирно дуо на френския импресионист Клод Дебюси, издаден от лейбъла “Oehms Classics". Световната премиера на техния проект за Дебюси се състоя на 16 май в Мюнхен. Събитието във Варна е единственото в България, с което именитите артисти ще отбележат своята годишнина.

Варненската публика ще има възможността да се докосне до тяхната дълбока майсторска интерпретация на една основно френска програма. Наред с творби на Дебюси, ще бъдат представени произведения от Морис Равел и Жермен Тайефер.

Дуото предизвика международна сензация в музикалния свят през 1995 г., когато печели четирите най-престижни международни конкурса за клавирни дуа - Мюнхен (ARD), Маями (Dranoff), Токио и Калтанисета (Bellini). През годините то се налага като едно от най-търсените в световен мащаб. Техните изпълнения на най-големите концертни сцени и техните звукозаписи са изклюючително високо ценени от публиката и критиката.

"Дебюси е композитор, който изисква известна зрялост - споделя Аглика Генова за тяхната интерпретация. - При него има една дистанцираност. Емоцията не трябва да владее положението. Там всичко трябва да се наблюдава с дистанция, с много финес, нюансировка и прецизност.“

За артистите, които живеят между Хановер и Маями, завръщането в България винаги е специален момент. "Много се радваме, изключително сме щастливи, че точно във Варна, на нашето море ще отпразнуваме на българска земя нашия юбилей. С Черноморието ни свързват нашите мили родители, които, за съжаление, рано починаха. Много хубави трепети буди у нас гостуването във Варна“ - признава Любен Димитров.

Повече: https://www.facebook.com/events/24210537168613248

Билети: https://tinyurl.com/bdetrm62 