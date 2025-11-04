Бабаит е причинил телесна повреда на полицай и отправил закани за убийство към негов колега. Грозният инцидент станал на предният понеделник край Варна.На 27 октомври полицейски екип се отзовал на сигнал за домашно насилие в с. Гроздьово. 49-годишен мъж посрещнал двамата служители на реда с брадва и заплахи.За щастие работата не стигнала до крайности. Полицаите успели да се справят с нападателя, арестували го, а днес той бе изправен пред Апелативния съд във Варна.Спрямо човекът, чийто инициали са А. А., са повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения и за отправяне на закани за убийство спрямо негов колега.Според представителя на Апелативната прокуратура обвиняемият е извършил и двете престъпления като с употреба на физическо насилие е причинил средна телесна повреда. Предвид агресивното му и арогантно поведение безспорно има опасност да извърши престъпление или да се укрие, смята държавното обвинение. На противоположното мнение бе защитата. Не са категорични данните, че А. А. е причинил телесното увреждане. Обвинението се гради на показанията на полицаите, докато останалите свидетели не твърдят той да е нанесъл удари.Въззивният съд подкрепи становището на първата инстанция, че от събраните гласни и писмени доказателства може да се направи извод за съпричастност по обвинението в закана. Има данни и за нанесена телесна повреда на полицейски служител, свързани с изпълнение на служебните му задължения по задържане на обвиняемия. Информацията, че и самият А. А. е претърпял увреждания, разколебава тезата на свидетелите за нанесена телесна повреда на полицейския служител с оглед оказаната съпротива на обвиняемия. Горната инстанция прецени, че липсва втората предпоставка за исканото от прокуратурата задържане под стража – реална опасност от укриване или извършване на престъпление.Затова адекватна мярка в случая е паричната гаранция в размер на 2 хиляди лв. В случай на невнасянето й до 10 дни, следва задържане под стража на обвиняемия.Определението на Апелативен съд – Варна е окончателно.