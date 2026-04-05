С агресия, псувни и обиди бе белязан краят на вчерашния ден във Варна. Мъж реши, че трябва да се заяжда с шофьорка и слезе от автомобила си, за да докаже колко силно може да крещи, видя Varna24.bg.

Ето какво пише потърпевшата:

"Добър вечер, отправям апел към агресивно псуващия колега, за когото карането с разрешените 50 км/ч и спирането на знак "Стоп“ е проблем, да не бърза да се прави на мъж пред всеки, защото някой ден ще си намери майстора!

Грозното обиждане и опитът за саморазправа не го правят мъж. Човек, който не познава законите за движение и решава проблемите като предшествениците си, може да се върне там, откъдето е излязъл.

Жив и здрав да е — за всеки влак си има пътник и ти ще си намериш майстора, възрастно келешче", разказва жената.

От видеото чуваме, че мъжът я псува и я нарича "малоумна" и "кокошка".