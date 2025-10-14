ЗАРЕЖДАНЕ...
Академията за професионалисти, работещи с деца в риск, се провежда във Варна
©
Събитието беше открито от заместник-кмета Илия Коев, който е и председател на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той подчерта значението на координираните усилия между институциите и специалистите в подкрепа на децата в риск. Приветствия към участниците отправиха още Светлана Коева, директор на дирекция "Превенции“ към Община Варна и Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.
Първата лекция в академията беше на проф. д-р Снежа Златева, началник на клиника "Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ във ВМА – Варна. Темата ѝ - "Невробиология на зависимостите“, акцентира върху научните механизми зад развитието на зависимостите и важността на ранната превенция.
В програмата е включено представяне на добри практики на програми на Община Варна за превенцията на рисковото поведение сред деца – както в училищна среда, така и сред уязвими групи. Проф. Илиян Ризов представи дейностите по "Програма за селективна превенция на употребата на психоактивни вещества сред деца от ромската общност“, реализирана от Сдружение "Съучастие“ и финансирана от Община Варна. Психолозите от дирекция "Превенции“ представиха "Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“.
Община Варна е единствената в страната, заедно със Столична община, която разработва и прилага програми за превенция на рисковото поведение чрез универсален, селективен и индикативен подход.
В следващите дни участниците ще се запознаят с медиацията като способ за решаване на конфликти в училищна и семейна среда, представена от Институт "Итера“. Съдия Ивелина Желева ще говори за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от гледната точка на съдебната практика. Академията продължава с богата програма, насочена към надграждане на знанията, обмен на опит и укрепване на професионалната общност, посветена на каузата за едно по-сигурно и подкрепящо детство.
Още от категорията
/
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
10.10
Община Варна се похвали
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.