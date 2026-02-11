Сподели close
Акция за противодействие разпространението на наркотици, ръководена от Окръжната прокуратура във Варна, проведоха служители при Трето РУ.

В жилище в кв. “Трошево“, обитавано от мъж на 39 години и жена на 29 години, и двамата от Варна, криминално проявени и осъждани, са намерени и иззети забранени субстанции, електронна везна и сума пари, информираха от пресцентъра на МВР в морския град.

Изготвената експертна справка показала, че веществата представляват фентанил и хашиш.

След доклад на материалите на наблюдаващия прокурор, съпричастните лица са привлечени към наказателна отговорност и са задържани под стража за 72 часа.

Действията по разследването продължават.