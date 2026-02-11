Акция на полицията във Варна
©
В жилище в кв. “Трошево“, обитавано от мъж на 39 години и жена на 29 години, и двамата от Варна, криминално проявени и осъждани, са намерени и иззети забранени субстанции, електронна везна и сума пари, информираха от пресцентъра на МВР в морския град.
Изготвената експертна справка показала, че веществата представляват фентанил и хашиш.
След доклад на материалите на наблюдаващия прокурор, съпричастните лица са привлечени към наказателна отговорност и са задържани под стража за 72 часа.
Действията по разследването продължават.
Още по темата
/
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
10:29 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.