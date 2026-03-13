В хода на предприети действия, във връзка със специализирани полицейски операции по линия противодействие на разпространението на наркотични вещества, са задържани трима варненци.При първата акция, която е била осъществена от криминалисти в областната дирекция, е задържан 29 – годишен, рецидивист у когото са намерени различни разфасовки с марихуана. Резултатът от другата операция е: иззети над 500 грама метамфетамин, малко количество марихуана и две електронни везни.В тази реализация, от екипи на Трето РУ, са задържани двама мъже на 27 – годишна възраст - за незаконна търговия с наркотици.По случаите са образувани досъдебни производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.