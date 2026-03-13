Акция на полицията във Варна: Има арестувани
©
При първата акция, която е била осъществена от криминалисти в областната дирекция, е задържан 29 – годишен, рецидивист у когото са намерени различни разфасовки с марихуана. Резултатът от другата операция е: иззети над 500 грама метамфетамин, малко количество марихуана и две електронни везни.
В тази реализация, от екипи на Трето РУ, са задържани двама мъже на 27 – годишна възраст - за незаконна търговия с наркотици.
По случаите са образувани досъдебни производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пожар в "Чайка"!
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стела Николова каза кога може да почне ремонтът на Аспарухов мост...
17:06 / 12.03.2026
Предупредиха: Кърлежите вече са активни
11:57 / 12.03.2026
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.