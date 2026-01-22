Акция по кръводаряване ще се проведе в сградата на Община Варна
"Не е нужно да си лекар, за да спасиш живот. Само да имаш сърце. И тридесет минути. Не е страшно. Не боли. Болно е само, когато нямаш избор. Когато леглото в болницата е празно, защото не е имало кой да дари. Така че те питам: кога ще решиш, че си готов да бъдеш нечия причина да живее? Аз реших. Аз дарих. Сега е твой ред.“ Това са само част от посланията в информационния клип на Районния център по трансфузионна хематология, с който призовават варненци да се включат във високохуманната кауза на кръводаряването. Инициативата има за цел да подпомогне обезпечаването с кръв и кръвни продукти на нуждите на пациентите от всички лечебни заведения в област Варна.
В акцията могат да се включат всички граждани, чието здравословно състояние позволява това. На всеки кръводарител ще бъде предоставена подкрепително-тонизираща храна и служебна бележка за ползване на отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда – за деня на прегледа и кръводаряването, както и един ден след него.
Лекарите отговарят на най-често задаваните въпроси:
Кой може да дари кръв?
- Всички хора на възраст от 18 до 65 години, които тежат повече от 50 кг, които са здрави и не приемат никакви медикаменти.
*Лицата, приемащи лекарства за кръвно налягане, също могат да бъдат кръводарители. Задължително е да не са приели лекарството преди манипулацията.
- Тези, които имат татуировки, е нужно да знаят, че трябва да са изминали повече от 6 месеца от последното им татуиране.
- Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.
Как трябва да се подготвим за кръводаряването?
Кръводаряването НЕ ТРЯБВА да се извършва на гладно. Задължително условие е предварителното приемане на достатъчно количество течности, най-вече вода. Кръводарителят трябва да е здрав и отпочинал.
Каква е процедурата по кръводаряването?
На всяко лице, изявило желание да стане кръводарител, се извършва медицинско освидетелстване от лекар, което включва:
- Попълване на въпросник;
- Анамнеза за прекарани заболявания и преглед;
- Измерване на пулса, кръвното налягане и температурата;
- Определяне на хемоглобин;
- Кръводарителите получават документ за кръвна група и Rh- фактор.
Отразява ли се процедурата по кръводаряване върху здравето на кръводарителя?
Дарената кръв се възстановява изцяло след 3-4 седмици, без да са необходими каквито и да било медикаменти или специална храна. Има кръводарители, които даряват постоянно кръв, без това да се е отразило на тяхното здраве.
Може ли по време на кръводаряване да се заразя с някакви болести?
Процедурата по кръводаряване на крие абсолютно никакъв риск от заразяване, защото всички материали, които се използват за кръвозаемане, са стерилни и са за еднократна употреба. Нито една болест не може да бъде предадена на хората, които даряват кръв.
