Акция по кръводаряване ще се проведе във ВиК-Варна
Кръводарителските акции във "ВиК – Варна“ ООД бяха възобновени след дълго прекъсване през юни 2024 г. От тогава Районният център по трансфузионна хематология провежда ежегодно кампания по кръводаряване на територията на ВиК дружеството.
Призивът на ръководството на "ВиК – Варна“ и тази година е колкото може повече служители да се отзоват на поканата за дарителство за кръвния център.
"Чрез кръводаряването ще бъдат обезпечени с кръвни продукти потребностите на пациентите във всички лечебни заведения на територията на Област Варна“, уверяват от Районния център по трансфузионна хематология.
Непосредствено преди манипулациите всички, изявили желание да дарят кръв, ще бъдат прегледани от лекар за установяване на моментното им здравословно състояние. Отделно от това ще бъде попълнена анкета, в която ще се уточнят всички хронични или инцидентни заболявания, с цел максимално точно да се установят допустимите кандидати за кръводарители в кампанията.
