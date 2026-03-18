Провежда се полицейска операция във Варненска област срещу нарушения, свързани с изборите на 19 април. По време на операцията има няколко задържани за купуване на гласове. Това съобщиха заот ОДМВР-Варна.В акцията участват екипи на Охранителна, Криминална и Икономическа полиция, както и служители на Специализираните полицейски сили и жандармерията.По-късно предстои да бъде изяснен броят на задържаните.