Във връзка с предстоящите празнични дни варненският зоопарк обяви, че ще бъде отворен всеки ден до 30 декември 2025 година, без почивен ден.Във връзка с преминаването в Еврозоната, Зоопарк Варна ще почива на 31.12.2025, 01.01.2026 и 02.01.2026г.Ако искате да посетите парка на 29.12.2025, 30.12.2025, 03.01.2026, 04.01.2026 и 05.01.2026г. е важно да знаете, че ще се приемат плащания само с карта.