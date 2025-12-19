Ако сте решили да посетите варненския зоопарк по празниците е важно да знаете
© Varna Zoo
Във връзка с преминаването в Еврозоната, Зоопарк Варна ще почива на 31.12.2025, 01.01.2026 и 02.01.2026г.
Ако искате да посетите парка на 29.12.2025, 30.12.2025, 03.01.2026, 04.01.2026 и 05.01.2026г. е важно да знаете, че ще се приемат плащания само с карта.
