Варненка се свърза с медията ни от името на инициативен комитет "Активни граждани Чайка".

Публикуваме писмото на Бистра Иванова без редакторски промени от страна на Varna24.bg:

Изпращаме ви сигнал за спорно решение, взето днес във Варна, което засяга един от ключовите булеварди в града.

В разделителната алея на бул. "Княз Борис I", между спирките "Делфинариума" и "Почивка", бяха засадени две редици чинари. На пръв поглед това изглежда като озеленяване, но на практика поставя редица сериозни въпроси – за безопасността, за разходите и за облика на града.

Според нас изборът на място е неподходящ по няколко причини:

1. Чинарите са едроразмерни и с агресивна коренова система, което създава риск от бъдещи увреждания на пътната настилка.

2. Районът е ветровит, което увеличава вероятността от падащи клони върху пътното платно.

3. Листната маса и плодовете на този вид ще водят до почти целогодишно замърсяване и допълнителни разходи за почистване.

4. Булевардът е част от международен път Е87, където добрата видимост е критична.

5. Най-същественото – това решение променя изцяло визията на алеята, която традиционно е оформена като отворено, цветно пространство, създаващо първо впечатление за града в посока курортите.

Смятаме, че това е решение, което не е съобразено нито с особеностите на мястото, нито с дългосрочния интерес на града.

Вече е изпратено официално писмо до Община Варна с настояване дърветата да бъдат преместени, докато това все още е възможно без последствия.

Ще се радваме да обърнете внимание на случая и да го направите обществено достояние.