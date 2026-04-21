Варненка се свърза с медията ни от името на инициативен комитет "Активни граждани Чайка".
Публикуваме писмото на Бистра Иванова без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
Изпращаме ви сигнал за спорно решение, взето днес във Варна, което засяга един от ключовите булеварди в града.
В разделителната алея на бул. "Княз Борис I", между спирките "Делфинариума" и "Почивка", бяха засадени две редици чинари. На пръв поглед това изглежда като озеленяване, но на практика поставя редица сериозни въпроси – за безопасността, за разходите и за облика на града.
Според нас изборът на място е неподходящ по няколко причини:
1. Чинарите са едроразмерни и с агресивна коренова система, което създава риск от бъдещи увреждания на пътната настилка.
2. Районът е ветровит, което увеличава вероятността от падащи клони върху пътното платно.
3. Листната маса и плодовете на този вид ще водят до почти целогодишно замърсяване и допълнителни разходи за почистване.
4. Булевардът е част от международен път Е87, където добрата видимост е критична.
5. Най-същественото – това решение променя изцяло визията на алеята, която традиционно е оформена като отворено, цветно пространство, създаващо първо впечатление за града в посока курортите.
Смятаме, че това е решение, което не е съобразено нито с особеностите на мястото, нито с дългосрочния интерес на града.
Вече е изпратено официално писмо до Община Варна с настояване дърветата да бъдат преместени, докато това все още е възможно без последствия.
Ще се радваме да обърнете внимание на случая и да го направите обществено достояние.
