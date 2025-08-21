Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Със заповед на ректора и решение на Академичния съвет на Икономическия университет във Варна са актуализирани семестриалните такси за обучение срещу заплащане на студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети за учебната 2025/2026 г., както и семестриалните такси за обучение срещу заплащане на студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети до учебната 2024/2025 г. включително.

Това съобщиха от висшето учебно заведение във Варна. От там поясняват, че студентите, които вече са заплатили семестриални такси в по-висок размер, разликата ще бъде възстановена.

Вижте ТУК всички такси, като те са посочени и в български левове, и в евро.