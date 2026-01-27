Сподели close
Кампанията за осиновяване на безстопанствени кучета от общинския приют в с. Каменар (ОПБК) печели все повече последователи. Към призива за осигуряване на дом и любящо семейство за четириногите обитатели на центъра се присъедини и актьорът Филип Буков, който вчера бе на място в приюта, запозна се с работата на ръководството и доброволците, но най-вече опозна благия характер на голяма част от питомниците там. 

"Приятел се печели, а не се купува“, призова в профила си в социалните мрежи един от младите таланти в българското кино и театър. Любимецът на публиката има десетки хиляди последователи, а постът му вече е споделен стотици пъти. Още от посещението на актьора и инфлуенсър Филип Буков можете да видите на:

https://www.facebook.com/reel/1229561755795157

и

https://www.instagram.com/reel/DT-yrEkDPf0/?igsh=MW05dzh6aGNsOG8xZg==

В момента ОПБК – Каменар се обитава от близо 100 безстопанствени кучета и голямата част от тях са подходящи за отглеждане в домашни условия. От ръководството акцентират върху необходимостта от скорошно осиновяване на тези от тях, които са доведени в приюта като съвсем малки палета и вече са социализирани. Не е възможно след кастрация и маркиране те да бъдат върнати там, откъдето са взети, защото не могат да оцелеят без грижата на хората. Въпреки че за тях се полагат ежедневни грижи, те имат нужда от любящи стопани и спокоен живот извън клетка, допълват от приюта.

В резултат на усилията на ръководството и доброволците през 2025 г. от приюта са осиновени 126 кучета – значителен ръст спрямо 88 осиновени през 2024 г. Благодарение на двамата млади ветеринарни лекари, назначени в ОПБК в края на миналата година, се очаква и наваксване в броя на заловените и кастрирани четириноги.

Кампанията за осиновяване на Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар набира все по-голяма популярност, в следствие от усилията на ръководството, доброволците и неправителствени организации в сектора. В последните две години бяха проведени няколко успешни инициативи – две специални коледни издания "(НЕ) сам вкъщи“, както и участие в пилотното издание на фестивалното изложение "Порода - Любов“ в подкрепа на бездомните животни. От Приюта се включиха и в инициативата на Община Варна "Слез от колата, включи се в играта“ по повод Международния ден на детето – 1 юни, както и в летния фестивал "Сръчко“ и редица телевизионни и радиопредавания.

Покана за осиновяване е отправена към всички любители на четириногите приятели, както и на добрите дела. От приюта напомнят още, че всяка събота, от 10:00 до 14:00 ч. всеки желаещ може да посети приюта и да отдели малка част от свободното си време на неговите обитатели, както и да се запознае с условията за осиновяване.

За още информация относно тази отлична възможност да направите добро дело и да станете част от история, която може да завърши с нов дом и много любов, следете на:

Общински приют за безстопанствени кучета ОПБК - с. Каменар - Официална страница: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080598330005

Доброволци към Общински приют за безстопанствени кучета - Каменар, Варна: https://www.facebook.com/opbkvarna