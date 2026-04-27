Началото на майските празници в курортен комплекс Албена стартира с клавирно трио "Дивертименто", които на 1-ви и 3-ти май ще завладеят гостите и почитателите на музиката в магията на валса.

Грациела Панайотова - цигулка, София Радилова - виолончело и Младен Тасков - пиано ще представят музикалната си програма "Само валс" с прочутите валсове от Йохан Щраус, Франц Лехар, Пьотр Илич Чайковски, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Ленард Бърнстейн и др. Водещ и солист е оперната певица Милена Гюрова.

Дивертименто

Концертната серия "Дивертименто“ води началото си от 2014 година, като амбициозната цел на нейните инициатори e създаване и разпространение на образователни музикални програми. В сърцето на този проект стои едноименното трио, което с времето привлича около себе си съмишленици — сценаристи, режисьори, хореограф и солисти, обединени от желанието да създават смислени и въздействащи концертни програми за най-младата публика.

С богатия си репертоар и активното си сценично присъствие, трио "Дивертименто“ утвърждава и развива формата концерт-спектакъл — пространство, в което музиката и текстът се преплитат, за да разкрият пред публиката контекста, историята и емоционалната дълбочина на представените произведения.

Днес трио "Дивертименто“ има в репертоара си 17 авторски концертни програми, предназначени за широк кръг аудитории. Сред заглавията им изпъкват "Кой стои зад музиката“, "За децата–чудо в музиката“, "Песенни истории“, "Балетът разказва“, "Зимна радост“, "Сезони в музика и стих“, "Какво е валсът“, "Най-синьото вълшебство“, "Four for Tango, "В годината на чешката музика“, “Пътуване във времето на Мария Единбург".

Концерт-спектакълът "Сезони в музика и стих“ получава наградата "Музикален проект на годината“ в класацията на БНР "Музикант на годината 2022“.

Концерт-спектакълът "Какво е валсът“ е музикално пътешествие през историята и очарованието на валса – от неговите корени до превръщането му в символ на елегантност и романтика, въпреки първоначалните критики от консервативните среди. Програмата включва вдъхновяващи произведения от Йохан Щраус, Франц Лехар, Емил Валдтойфел, Ерих Мария фон Вебер, Пьотр Илич Чайковски, Арам Хачатурян, Ленард Бърнстейн, Ерик Сати и Еуген Дога.

Валсовете звучат в цялата си емоционална палитра – ефирни, любовни, бравурни, завладяващи и понякога тъжни – изпълнени от трио "Дивертименто“: Грациела Панайотова (цигулка), София Радилова (виолончело) и Младен Тасков (пиано). Солист и водещ е сопраното Милена Гюрова, която ще поведе публиката на немски и български през това изящно музикално преживяване.

Начало на концертите - 19:00ч. на 1.05 и 17:00ч. на 3.05.2026г. в зала Grand Hall на хотел Flamingo, Албена.

В съчетанието на изкуство, море и природа, курортен комплекс Албена е със специално предложение за пролетна отмора и вдъхновение от блестящи, виртуозни изпълнения на трио "Дивертименто“.