"Днес ще протестираме за по-достойни условия на труд и за увеличение на възнагражденията за Градски транспорт-Варна, както и на цялата страна. Очакваме от правителството в удължителния закон за Държавния бюджет да отпусне поне 5% увеличение", Това заяви заАлександър Шопов, председател на Федерация на транспортни синдикати към КНСБ.Надеждата на служителите е по този начин донякъде компенсирана инфлацията в страната ни. В редовния бюджет ще настояват за допълнителни средства и за едно устойчиво възнаграждение."Искаме да обърнем внимание както на обществото, така и на държавата, че към момента няма адекватни мерки. Към момента нямаме чуеваемост от правителството", каза още Шопов."Това е предупредителна акция. Надяваме се да имаме резултат и да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия", каза още Шопов.