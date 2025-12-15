Алея на рока ще бъде изградена във Варна
200 рози, 3 магнолии, две фотинии и пампаска трева са били засадени на кръговото кръстовище до Сити център. Маринов благодари на семейство Карина и Михаил Велчеви и на Sunday Garden (градински център “Съндей“) за оказаното съдействие при осигуряването на растенията, както и на Васил Христов, Ивайло Георгиев и Кристиан Ганчев, които са се включили в инициативата.
"Съвместно с представители на мотоклуб "Братя във вятъра“ засадихме и пет фотинии на алеята до "Фанагория“ в Аспаруховия парк. На същото място предстои изграждането на Алея на рока, с която ще увековечим събитието "Varna Rock Adventure“. Намерението ни е след всеки следващ концерт да засаждаме по едно дърво, придружено от елементи с имената на участващите изпълнители.
Неслучайно именно там беше поставена и новата чешма в парка!
Изказвам благодарност към всички граждани, организации и доброволци от район "Аспарухово“, които се включват и подкрепят усилията ни за подобряване облика на района!", каза още кметът на района Ивайло Маринов.
