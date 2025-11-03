Два нови барелефа бяха открити на Алеята на преподавателите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров". С решение на Академичния съвет бе почетен кап. III ранг Неделчо Великов – основател на катедра “Корабостроене" в Училището. От 1961 г. като ръководител на катедрата, той полага усилия за създаване на школа от корабостроители в България.Барелеф бе открит и на доц. д-р Вяра Петкова – дългогодишен преподавател и ръководител на катедра “Езикова подготовка" във ВВМУ и първа в България, защитила дисертация по морски английски език, с което затвърждава позициите на Морско училище като научен и лингвистичен център. Доц. Петкова създава едни от първите специализирани учебници и пособия по морски английски език.На церемонията по откриване на барелефите присъстваха, близки и семействата на двамата преподаватели. Стелите бяха открити в навечерието на Деня на народните будители от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов.По случай Деня на будителите бяха връчени награди на изявени служители и преподаватели.