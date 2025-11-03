Алеята на преподавателите в Морско училище – с два нови барелефа
Барелеф бе открит и на доц. д-р Вяра Петкова – дългогодишен преподавател и ръководител на катедра “Езикова подготовка" във ВВМУ и първа в България, защитила дисертация по морски английски език, с което затвърждава позициите на Морско училище като научен и лингвистичен център. Доц. Петкова създава едни от първите специализирани учебници и пособия по морски английски език.
На церемонията по откриване на барелефите присъстваха, близки и семействата на двамата преподаватели. Стелите бяха открити в навечерието на Деня на народните будители от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов.
По случай Деня на будителите бяха връчени награди на изявени служители и преподаватели.
