Алкохол и наркотици отведоха нарушители в арестите във Варна
Трима мъже – от различни краища на страната, на 27, 41 и 55-годишна възраст, са установени със значително количество алкохол в кръвта, след направени проверки с техническо средство. Пътните полицаи са образували досъдебни производства срещу нарушителите по чл. 343 Б, ал.1 от НК и са задържани за срок до 24 часа.
20-годишна софиянка е задържана за шофиране след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. Вчера към 16:22 часа тя била спряна и проверена в Провадия от служители на местното РУ. Срещу жената е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.
