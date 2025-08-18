През последните дни служителите на реда извършили проверка на трима мъже и една жена, у които намерили и иззели метамфетамин и фентанил, видно от направените експертни справки. Нарушителите са задържани в ареста за срок до 24 часа. Срещу тях са образувани бързи производства, разследването по които продължава под наблюдение на прокуратурата.Трима мъже – от различни краища на страната, на 27, 41 и 55-годишна възраст, са установени със значително количество алкохол в кръвта, след направени проверки с техническо средство. Пътните полицаи са образували досъдебни производства срещу нарушителите по чл. 343 Б, ал.1 от НК и са задържани за срок до 24 часа.20-годишна софиянка е задържана за шофиране след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. Вчера към 16:22 часа тя била спряна и проверена в Провадия от служители на местното РУ. Срещу жената е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.