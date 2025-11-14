Алкохол и наркотици отведоха варненци до арестите
©
През седмицата служители на Първо и Трето РУ извършили проверка на трима варненци, съответно на 26, 27 и 33 години. Те са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като в тях е намерен метамфетамин в различни разфасовки, видно от направените експертни справки. Срещу мъжете са образувани едно бързо и две досъдебни производства.
Вчера униформените на Пето РУ инспектирали 34-годишна водачка на лек автомобил, от Варна, която се оказало, че е седнала зад волана след употреба на кокаин. По случая е образувано бързо производство, предаден е на прокуратурата, а жената е задържана за срок до 24 часа.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.