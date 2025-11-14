46-годишен жител на с. Близнаци и варненец на 54 години, попаднаха в полицейските арести на РУ Аксаково и Четвърто РУ. При извършена проверка, служителите на Пътна полиция, установили, че мъжете управлявали леки автомобили, след като са употребили алкохол, на допустимите по закон граници. Инспекцията на водачите е извършена вчера вечерта, а единия нарушител е отказал лабораторно изследване. По случаите са образувани бързи производства.През седмицата служители на Първо и Трето РУ извършили проверка на трима варненци, съответно на 26, 27 и 33 години. Те са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като в тях е намерен метамфетамин в различни разфасовки, видно от направените експертни справки. Срещу мъжете са образувани едно бързо и две досъдебни производства.Вчера униформените на Пето РУ инспектирали 34-годишна водачка на лек автомобил, от Варна, която се оказало, че е седнала зад волана след употреба на кокаин. По случая е образувано бързо производство, предаден е на прокуратурата, а жената е задържана за срок до 24 часа.