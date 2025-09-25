41-годишен варненец е задържан в Пето РУ за срок до денонощие. Той бил спрян за проверка вчера по обяд вчер и при направената проверка с алкотест униформените установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на алкохол. Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано бързо производство.Известен на полицията и вече осъждан 55-годишен варненец е задържан в ареста на Първо РУ. Преди ден служители на полицията са го заловили с три броя полиетиленови пликчета с метамфетамин, доказано с експертна справка. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.