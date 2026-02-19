Досъдебно производство образуваха служителите на Трето РУ срещу 52-годишен варненец. Вчера той, който е с чисто съдебно минало, е задържан, като съпричастен към поредната ало-измама.Причината е, че в неделя жителка на варненско село подала сигнал, че мъж, представящ се за полицай, я е въвел в заблуждение и тя му е дала 5650 евро.Бързата реакция на полицаите довела до установяване на извършителя и задържането му за срок до 24 часа. Случаят е докладван на прокуратурата.