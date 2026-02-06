Кметът на Община Варна прие посланика на Ирландия в България Н. Пр. г-жа Катрин Канън. В навечерието на ирландското председателство на Съвета на ЕС (1 юли – 31 декември 2026), това първото посещение на дипломата в морската столица. В срещата участваха още заместник-кметовете Снежана Апостолова и Павел Попов, както и заместник-ръководителят на мисията Фъргъл О Муелагойн и Ина Грозданова, която отговаря за културните отношения в посолството на Ирландия.В хода на разговорите бяха обсъдени различни инициативи на дипломатическото представителство, свързани с ротационното председателство на островната държава, включително извън София. Две от тях са във Варна и са сред акцентите в програмата на Международния музикален фестивал "Варненско лято“, който тази година отбелязва своята 100-годишнина. В откриващия концерт варненската публика за първи път ще се срещне с виртуозния ирландски пианист и диригент Бари Дъглас, а на 2 юли ще се проведе концерт, ознаменуващ ирландското председателство на ЕС, със солист цигуларя Патрик Рафтър.Програмата на фестивала тази година ще бъде още по-богата и разнообразна и доброто сътрудничество между посолството и общинската дирекция "Култура и духовно развитие“ дава отлични възможности градът ни да бъде посетен от повече ирландски туристи, отбеляза кметът Коцев. Той открои и потенциала на Варна да се превърне в технологичен хъб благодарение на шестте университета и отлично подготвените кадри, които се обучават в тях. Павел Попов запозна гостите с активното сътрудничество на Община Варна с ИКТ Клъстер в подкрепа предприемаческите инициативи за бизнесите и стартъпите и създаването на благоприятна среда за развитие и иновации.Във Варна работят няколко големи ирландски компании, някои от тях – от над 20 години. Ирландският бизнес в морската столица допринася за развитието на града ни като IT хъб, с фокус върху технологичния и финансов сектор - автоматизирани финансови услуги, счетоводни, данъчни услуги, софтуерни, обслужване на студенти. Кметът Коцев подчерта, че привличането на инвеститорския интерес от страна на ирландски компании да голяма степен зависи от подобряването на транспортната свързаност на града ни с останалата част на България и Европа, което е извън възможностите на местната власт и трябва да бъде сред приоритетите на държавата.Обсъден бе въпросът за популяризирането на варненските висши учебни заведения и привличането на повече ирландски студенти във Варна. Снежана Апостолова запозна гостите с големия потенциал на Варна и курортите около града за СПА и уелнес туризъм, както и с многобройните възможности за посещение извън активния летен сезон.Част от програмата на ирландските дипломати е откриването на изложбата "Самюъл Бекет – живот и творчество“, която гостува в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" по инициатива на посолството. Ще бъдат представени 19 табла с основни моменти от живота и творчеството на литератора и мислител Самюъл Бекет (1906–1989). Събитието във Варна отбелязва 120-годишнината на един от водещите драматурзи и писатели на 20 Век. Експозицията представя 19 табла с основни моменти от живота и творчеството на Бекет и ще бъде отворена за посетители в отдел "Изкуство" на РБ "Пенчо Славейков" (ул. "Генерал Паренсов“ № 3) до 20 февруари 2026 г.