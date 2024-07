Ана Роса Ернандес с клавирен рецитал на 27 юли във Варна

© Ана Роса Ернандес - концертен пианист, солист и педагог от САЩ с кубински корени, ще поднесе специален подарък на българската публика - концерт с вход свободен в Градската художествена галерия “Борис Георгиев" във Варна. Рециталът ще бъде на 27 юли от 18:00.



Ана Роса Ернандес е родена в Куба, а изпълнителската й кариера сега се развива в Съединените щати. Тя е част от музикалното поколение на 80-те години на ХХ век, излязло от Университета по изкуства в Хавана (Instituto Superior de Arte). Започва обучението си по пиано при Родолфо Джакаваниан и Владимир Кузменко в Куба, продължава след това при Игнасио Пачеко и при Юн Линг Хсу. Учи и в Montclair State University, UCF (University of Central Florida), където защитава магистърска степен по пиано.



От 1994 г. работи в метрополиса Ню Йорк и в Ню Джърси. През 2023 г. и 2024 г. е пианист на Симфоничния оркестър на Montclair State University и солист на сцената на Музикалната академия “Джон Кали", където под диригентството на маестро Кайл Ритенаур изпълнява със същия симфоничен оркестър произведения като "Жар Птица" на Стравински, "Ромео и Жулиета" на Прокофиев, и творби на Арон Копланд.



През 2024 г. Ана Роса Ернандес е солист на сцената на Музикалната академия “Джон Кали" в произведения на Бетовен (Соната опус 110, №31), Шопен (Балада опус 47, №3), Шчедрин (Басо остинато) и други. През април тази година има изява на фестивала “100 години феминизъм" в Монклер и в “Стайнуей хол" в Манхатън, Ню Йорк. През този месец, броени дни преди гостуването си във Варна, тя ще свири и на Пиано фестивала в “Гринуич Уолас Сентър", Кънектикът, САЩ.



Ана Роса Ернандес е излизала на престижни сцени като “Синфони Спейс" в Манхатън, Ню Йорк, с произведения на Хуберт де Бланк, “Кенеди Сентър" във Вашингтон с произведения на Кейла Ороско, “Доктор Филипс Сентър" в Орландо, Флорида с оркестъра на UCF с "Икар на границата на времето" на Филип Глас. Сред музикантите, с които Ана Роса Ернандес е имала съвместни изяви, са Пакито де Ривера, кларинет, Джун Линг Су, пиано, Сузана Мартинес, пиано, Райън Хъдзън, гост диригент на Симфоничния оркестър на Montclear State University.



Участвала е като пианист в пърформансите на своя съпруг - живеещият в САЩ визуален артист от България Недко Буцев: “Water", 2016 г. в Градска галерия Орландо, Флорида, и “Everything Is OK", 2022 г. в Галерия Джърси Сити Юнивърсити. С България е свързва и участието й в Първия конкурс за пианисти “Панчо Владигеров" в Шумен през 1986 г.



Репертоарът на пианистката включва произведения от Бах до Гершуин и от Ернесто Лекуона до Скрябин. Нейният интерпретаторски стил е топъл, емоционален и с оттенък на тропически звук, шлифован от изпълнителската взискателност на руската класическа школа.



За програмата на своя гастрол във Варна Ана Роса Ернандес е избрала шедьоври на композитори от различни епохи - от предкласиката до кубинската музика на ХIХ и ХХ век - Бах, Бетовен, Дебюси, Мануел Саумел, Хуберт Де Бланк и Ернесто Лекуона.



Преди да пристигне в България, Ана Роса Ернандес споделя: "Радостна съм да свиря за варненските любители на класическата музика, но и малко притеснена отново да бъда на българска сцена след Първия конкурс за пианисти "Панчо Владигеров" преди толкова време. Във Варна дойдох за първи път преди няколко месеца и ми хареса артистичната атмосфера и идентичността на града и хората с морето. Мисля, че ще доставя удоволствие на публиката с цветността и романтичността на моята програма. България е в съзнанието ми от много години и така подбраната музика отразява чувствата и мислите ми за страната ви. Българската емоционалност и чувствителност са много близки до сърцето ми и са важна част от артистичния и личния ми живот. Благодаря на Градската художествена галерия - Варна, за възможността да представя този концерт."



Началото на концерта на 27 юли е от 18:00. Вход свободен.



Програма на концерта



И. С. Бах / Марчело: Concerto in D minor. BWV. 974: II. Adagio



Л. В. Бетовен: Sonata op. 13 no. 8 Pathetique. C minor



I. Grave - Allegro



II. Adagio cantabile



III. Rondo



Клод Дебюси: L'isle Joyeuse



Хуберт Де Бланк: Etude II



Мануел Саумел: Cuban Dances: "Tu Sonrisa", “Los ojos de Pepa", "La Tedezco"



Ернесто Лекуона: "La comparsa", "La primera en la frente", "Andalucia"