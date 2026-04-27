Animal Hope - Варна се обърна с молба за помощ.

Организацията, която от години помага на бездомни животни за лечение, осигуряване на дом има нужда от кучешка храна и котешка тоалетна. По думите на доброволците от днес кученцата ще останат без дажба. Има осигурена храна за котките, но пък те се нуждаят от друг важен консуматив - тоалетна.

"Само за ден за необходими поне 3 пакета от по 10 л", се казва още в съобщението.

Начините да помогнете са:

Може лично да закупите храна и котешка тоалетна или да направите дарение на:

Animal Hope Bulgaria - Varna

Fibank-Варна

Банков код:FINVBGSF

IBAN: BG82FINV91501215374506

Pay Pal : office.animal.hope@gmail.com