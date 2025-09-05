ЗАРЕЖДАНЕ...
Анкетираха младите хора за бъдещето на Варна
Анонимната анкета беше проведена от фондация "Силогия", съвместно с група специалисти по младежки въпроси. Темите в нея засягат мнението на младежите относно посоката, в която през последните няколко години се развиват България и в частност Варна, очакванията им за бъдещето на града, в който живеят, както и личните им стремежи и цели. Участниците бяха приканени да споделят кои са любимите им места във Варна, как прекарват свободното си време и какви са интересите им.
В рамките на изследователския проект поредицата от изследователски инструменти имаше за цел да постигне представителност в изводите, като се очаква те да послужат в бъдещата работа на местната власт. Редом с класически методи като анкетно проучване, интервюта и фокус групи изследването залага във висока степен и на качествени методи, които активно да въвлекат младите хора в ролята на интерпретатори на събираните данни, да формулират хипотези и препоръки.
Младежкото изследване ще бъде представено днес (5 септември), от 10:00 ч., в Юнашкия салон. На представянето са поканени представители на местната власт, младежки организации, образователни институции, експерти и медии. Ще бъде проведена дискусия, в която младежите и заинтересованите страни ще имат възможност да обменят идеи и предложения за подобряване на младежките политики във Варна. Присъствието е свободно и отворено за всички, които проявяват интерес към развитието на младежките политики и инициативи в града.
