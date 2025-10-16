ЗАРЕЖДАНЕ...
Анкетьори на НСИ тръгват по домовете във Варна и областта
©
От там поясниха, че от началото на октомври 2025 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира работата на терен за изследването "Европейско здравно интервю, 2025“. Проучването се извършва в съответствие с условията по споразумение за субсидия с Европейската комисия.
Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.
Основната цел на изпълнявания проект е да се съберат данни за Република България за изпълнение и делегирани актове, като по този начин ще бъдат осигурени надеждни и съпоставими данни на ниво Европейски съюз.
В изследването ще вземат участие около 11 200 лица в 5 600 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, което гарантира представителност на резултатите.
В периода октомври 2025 - януари 2026 г. в област Варна, в рамките на наблюдението ще бъдат посетени 402 домакинства в населените места: гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Белослав, гр. Бяла, гр. Девня, гр. Долни чифлик, гр. Провадия, гр. Суворово, с. Ветрино, с. Водица, с. Гроздьово, с. Златина, с. Кичево, с. Рояк, с. Синдел, с. Тополи и с. Чернево. Изследването ще се осъществи от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници.
При посещенията си анкетьорите ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Във всяко избрано домакинство ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече години. Предвидена е и възможност за самоанкетиране на лицата, попаднали в извадката, чрез попълване на анкетната карта в уеб-базирано приложение.
Предоставените от респондентите лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на национална, европейска и международна статистическа информация. Повече информация за методологията и инструментариума на изследването "Европейско здравно интервю, 2025“, както и данни от предходните вълни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубриката "Статистически данни“, "Демографска и социална статистика“, "Здравеопазване“: https://nsi.bg/statistical-data/231/755.
Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!, пишат от НСИ.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва ...
18:47 / 15.10.2025
Земетресение между Варна и Добрич!
09:04 / 15.10.2025
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.