Анкетьори тръгват по домовете във Варненска област. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания – Варна.

От там поясниха, че от началото на октомври 2025 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира работата на терен за изследването "Европейско здравно интервю, 2025“. Проучването се извършва в съответствие с условията по споразумение за субсидия с Европейската комисия.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Основната цел на изпълнявания проект е да се съберат данни за Република България за изпълнение и делегирани актове, като по този начин ще бъдат осигурени надеждни и съпоставими данни на ниво Европейски съюз.

В изследването ще вземат участие около 11 200 лица в 5 600 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, което гарантира представителност на резултатите.

В периода октомври 2025 - януари 2026 г. в област Варна, в рамките на наблюдението ще бъдат посетени 402 домакинства в населените места: гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Белослав, гр. Бяла, гр. Девня, гр. Долни чифлик, гр. Провадия, гр. Суворово, с. Ветрино, с. Водица, с. Гроздьово, с. Златина, с. Кичево, с. Рояк, с. Синдел, с. Тополи и с. Чернево. Изследването ще се осъществи от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници.

При посещенията си анкетьорите ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Във всяко избрано домакинство ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече години. Предвидена е и възможност за самоанкетиране на лицата, попаднали в извадката, чрез попълване на анкетната карта в уеб-базирано приложение.

Предоставените от респондентите лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на национална, европейска и международна статистическа информация. Повече информация за методологията и инструментариума на изследването "Европейско здравно интервю, 2025“, както и данни от предходните вълни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубриката "Статистически данни“, "Демографска и социална статистика“, "Здравеопазване“: https://nsi.bg/statistical-data/231/755.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!, пишат от НСИ.