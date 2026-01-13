Екипът изрази сърдечна признателност и отправи благопожелания към един от най-дълго служилите си съдебни секретари. Соня Дичева излиза в пенсия след 19 години отдаденост на Варненския апелативен съд. Тя започва работа в съдебната система през юни 2001-ва и близо 6 години е съдебен секретар в Окръжния съд във Варна.От името на колектива председателят на съда Марин Маринов изтъкна достойната й професионална кариера, като подчерта личните и професионални достойнства на Соня: благия характер, отзивчивостта, старанието и отговорността. "През изминалия четвърт век, в който ти бе част от съдебната система, работата на секретаря имаше съществена тежест и значение, благодарим за твоя принос“, каза съдия Маринов.Ръководителят на Наказателното отделение Янко Янков сподели дългогодишните си впечатления от колегата ни като изключително добър, тих, скромен човек, изцяло посветен на работата си. "Благодаря ти за тази отдаденост и за всички години труд в полза на обществото“, бяха думите на съдия Янков."Благодаря Ви за уважението, щастлива съм, че всеки от вас е част от живота ми“, развълнува се Соня Дичева.Работата й ще поеме Пламен Пламенов. Веднага след като завършва средното си образование, той започва работа в Районния съд, където остава в продължение на 10 години. "Смятам работата в съда за интересна и разнообразна. Очакванията ми от Апелативния съд са за нови предизвикателства, тъй като делата тук имат по-голяма обществена значимост, по-сложна правна материя и засягат голяма географска територия“, обяснява Пламен Пламенов.