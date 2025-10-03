ЗАРЕЖДАНЕ...
Апелативният съд във Варна кани на събитие с велосипеди
Георги Йовчев – съдия в Апелативния съд и запален колоездач, ще припомни правилата – за какво да внимаваме, когато сме с колело и как да пазим велосипедистите, когато караме кола. Никола Цанев - сертифициран треньор и състезател, ще демонстрира как да постъпим при често срещани ситуации. 16-годишният състезател по шосейно и планинско колоездене Габриел Кателиев ще покаже безопасно преодоляване на препятствия и забавни трикове с колело. Накрая - кратка групова обиколка по централните велоалеи.
С тази инициатива екипът на Апелативен съд – Варна остава верен на една от своите каузи – превенцията. "Безопасно на 2 колела“ е нов проект, който добавяме към кампаниите "Децата и наркотиците: истина и легенди“ – за рисковете от употребата на наркотици сред подрастващите - и "Правилата ни пазят“ – за пътната безопасност. Целта: да пазим и възпитаваме децата.
