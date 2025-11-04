Апелативният съд във Варна осъди наркопласьор
Представителят на Апелативната прокуратура отбеляза, че деянието се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 хиляди до 20 хиляди лв. Миналите осъждания на обвиняемия, в съчетание с недобрите данни за личността му и предвидената санкция, обуславят опасност от укриване и извършване на престъпление.
Адвокатът акцентира на влошеното през последния месец здравословно състояние на подзащитния му. Пресиян В. е реабилитиран, което заличава правните последствия от осъжданията му. А 5-месечния престой в ареста е намалил рисковете от укриване и осъществяване на престъпление, посочи процесуалният представител.
Въззивната проверка на първоинстанционното определение констатира, че е правилен изводът на Окръжен съд – Добрич за наличие на обосновано подозрение за авторството на деянието. Изтеклият период на разследването и данните за личността на обвиняемия дават основание на съда да приеме, че действително е намалял интензитетът на двете опасности - до степен, която не изисква продължаване на задържането му. Целите на мерките за неотклонение могат да се реализират и с втората по тежест мярка. В случая са налице и медицински основания – установените проблеми в здравословното състояние на обвиняемия изискват специални грижи. Апелативният съд във Варна намира, че 5 месеца след задържането на Пресиян В., подходящата мярка за процесуална принуда, която ще обезпечи приключването на наказателното производство, е домашен арест, контролиран със средство за електронно наблюдение. Определението на въззивния съд не подлежи на обжалване.
